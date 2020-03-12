Организатора интернет-магазина с наркотиками задержали в Петербурге

12 Март 2020 2020-03-12T11:12:56+03:00

Полицейские в Петербурге задержали организатора и закладчика интернет-магазина наркотиков / Фото: ГУ МВД по Петербургу

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В Петербурге задержали организатора интернет-магазина, в котором продавались наркотики. На 24-летнего парня, приезжего из города Петрозаводск, что в Карелии, вышли в ходе проверочной закупки. Во вторник, 10 марта, молодого «предпринимателя» задержали, а дома у него нашли склад различных веществ.

- В ходе проверки информации о незаконном сбыте наркотических средств через магазин, организованный в одном из мессенджеров, 2 марта, была совершена проверочная закупка, в результате которой изъято 1,60 грамм мефедрона, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту возбудили уголовное дело, а во время оперативно-следственных мероприятий задержан подозреваемый. По данным следствия, он является организатором, закладчиком и сбытчиком в одном лице.

Во время обысков по месту проживания молодого человека, полиция изъяла 61,1 грамм кокаина, 30 свертков с марихуаной, 200 таблеток, а также телефон, банковские карты и упаковочный материал.

Известно, что летом 2019 года парень уже привлекался к ответственности за наркотики. Сейчас он находится под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU