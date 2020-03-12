Тысячи роз и сотни деревьев высадят в садах и парках Пушкинского района

12 Март 2020 2020-03-12T11:23:25+03:00

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Сады и парки Пушкинского района Петербурга начали готовить к летнему сезону. Как стало известно в четверг, 12 марта, на зеленых территориях планируется высадить более 4 тысяч кустарников, 589 деревьев и свыше 300 тысяч однолетних и многолетних цветов, в том числе, 2 750 роз. Работы по подготовке садово-паркового хозяйства уже стартовали.

- Работа по содержанию 9 парков, 7 садов, 5 бульваров и 126 скверов в Пушкинском районе ведутся на постоянной основе. Сегодня, в ходе выездного заседания районного штаба по благоустройству, мы вместе с руководством садово-паркового предприятия ознакомились с выполненеим работ по обрезке зеленых насаждений и подготовке территории к летнему периоду, - заявил заместитель главы администрации Пушкинского района Глеб Мустафин.

Уже сейчас проводятся работы по формовочной обрезке почти полутора тысяч крон деревьев, специалисты срезают сухие ветки, чистят и омолаживают живые изгороди. Также им предстоит произвести дробление пней от ранее спиленных деревьев, корчевку старовозрастных кустарников, обновить 11,6 гектаров газонов, выполнить ремонт дорожек, общей площадью почти в 5 гектаров.

Все работы в парках и скверах планируется провести до мая, чтобы в праздничные дни уже все территории были приведены в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU