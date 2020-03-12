У пенсионерки из под подушки два «водопроводчика» украли 113 тысяч рублей

12 Март 2020 2020-03-12T11:26:27+03:00

Пока один «проверял протечку», другой шарил по квартире бабушки

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Полицейские Колпинского района Санкт-Петербурга ищут двоих бессовестных злодеев, которые обокрали 83-летнюю пенсионерку. Схема оказалась проста и стара как мир: незнакомцы постучались в дверь пожилой женщины и представились водопроводчиками.

- Вечером 10 марта поступило сообщение от женщины 1937 года рождения о том, что в период с 18:00 до 18:30 того же дня двое неизвестным молодых мужчин, под предлогом проверки протечки воды в ванной, тайно похитили из дальней комнаты в квартире денежные средства в размере 113 000 рублей, лежавшие под подушкой в кровати, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим полицейским бабушка рассказала, что пока один №»водопроводчик» отвлекал ее в ванной, другой, видимо, шарил по квартире.

Из примет злоумышленников пенсионерка смогла назвать средний рост (175-180 сантиметров), русые волосы у одного и темные, а также бороду у второго. Первый был одет в серое пальто и джинсы, а второй - в кожаную куртку с меховым воротником, белую рубашку и синие брюки. В руках держал барсетку.

Сейчас подозреваемых ищет полиция, дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU