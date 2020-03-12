Ястреб растерзал голубя в жилом дворе в Петербурге

12 Март 2020 2020-03-12T11:41:18+03:00

Ястреб поймал голубя и растерзал его во дворе в Московском районе Петербурга Фото: принтскрин видео.

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Какие только ситуации порой ни увидишь в Петербурге. Рано утром в четверг, 12 марта, местный житель стал свидетелем не самой типичной для города ситуации. Во дворе дома на Дунайском проспекте, что в Московском районе, он увидел ястреба, который поймал голубя и прижал его к земле, чтобы тот выбился из сил. Происходящее очевидец снял на видео и поделился этим в социальной сети.

- Завтракает, в общем. В 7:50 утра у дома 43 на Дунайском, - пояснил очевидец.

На кадрах видно, как ястреб давит своими когтями на голубя, который еще пытается трепыхаться под тяжестью своего мучителя. Вокруг на газоне разбросаны пух и перья – явно следы борьбы, которая происходила не на жизнь, а на смерть.

Местные жители, увидев видео с хищной птицей, рассказали, что узнали ее. Ранее ястреба видели в квартале между Димитрова, Славы и Бухарестской. Там он гонял ворон.

Ястреб поймал голубя себе на завтрак в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU