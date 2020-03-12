На улице Савушкина маршрутка врезалась в столб

12 Март 2020 2020-03-12T11:42:06+03:00

На Савушкина маршрутка врезалась в столб. Пострадали восемь человек. Фото: vk.com/spb_today

В аварии пострадали восемь человек

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Серьезное ДТП произошло утром 12 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга. На пересечении улиц Савушкина и Стародеревенской маршрутный ПАЗик вылетел с дороги и врезался в столб. В аварию попала 210-я маршрутка, шедшая из Ольгино к метро «Черная Речка».

- Около 10:00 водитель 1953 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП различные травмы получили восемь человек, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На место аварии моментально примчались несколько машин скорой помощи, спасатели и полиция. Сотрудники МЧС помогли извлечь пострадавших из автобуса - переднюю входную дверь смяло от удара - и передали их медикам. Все раненные госпитализированы в разные больницы города.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают инспектора Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU