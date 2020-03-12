Мошенников с наследством задержали в Петербурге
В Петербурге раскрыли преступную группировку, участник которой незаконно вступил в наследство на квартиру, принадлежащую администрации Петербурга. В среду, 11 марта, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали двух мужчин.
- Согласно данным следствия, с 18 сентября до 29 октября 2019 года, подозреваемые предъявили поддельное свидетельство о рождении и вступили в наследство на квартиру в доме 5, корпус 2 по Суворовской улице в Петродворце, которая принадлежит администрации Петербурга. Стоимость жилья – более 4 миллионов рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Подозреваемых задержали по местам проживания. Ими оказались 50-летние мужчины, оба безработные, в 1998 году привлекались к уголовной ответственности по одному делу. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, носители информации, банковские карты, выписки с банковских счетов.
На данный момент проводится расследование, выясняется, были еще участники данной группировки, а также подобные эпизоды мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU