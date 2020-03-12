2020-03-12T12:26:30+03:00
Происшествия

Мошенников с наследством задержали в Петербурге

Двое подельников, с помощью фальшивого свидетельства о рождении, присвоили себе квартиру за 4 миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали мошенников с наследством, присвоивших себе государственную квартируВ Петербурге задержали мошенников с наследством, присвоивших себе государственную квартируФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге раскрыли преступную группировку, участник которой незаконно вступил в наследство на квартиру, принадлежащую администрации Петербурга. В среду, 11 марта, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали двух мужчин.

- Согласно данным следствия, с 18 сентября до 29 октября 2019 года, подозреваемые предъявили поддельное свидетельство о рождении и вступили в наследство на квартиру в доме 5, корпус 2 по Суворовской улице в Петродворце, которая принадлежит администрации Петербурга. Стоимость жилья – более 4 миллионов рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемых задержали по местам проживания. Ими оказались 50-летние мужчины, оба безработные, в 1998 году привлекались к уголовной ответственности по одному делу. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, носители информации, банковские карты, выписки с банковских счетов.

На данный момент проводится расследование, выясняется, были еще участники данной группировки, а также подобные эпизоды мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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