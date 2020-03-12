В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 129 человек

12 Март 2020 2020-03-12T12:47:39+03:00

На 12 марта в больницах Петербурга остаются 129 пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Это то количество пациентов, которые остаются в больнице по состоянию на 12 марта

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Петербургское управление Росмпотреднадзора привело новую статистику по эпидемиологической обстановке в городе. В том числе привело количество пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Таких, по состоянию на 12 марта оказалось почти 130 человек.

- В инфекционные больницы за весь период эпидемического неблагополучия по коронавирусной инфекции с признаками ОРВИ госпитализировано 255 человек, прибывших из неблагополучных по этой инфекции регионов. На 12.03.2020 на стационарном лечении остаются 129 пациентов, в том числе 9 детей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты советуют петербуржцам, вернувшимся из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания (КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия и т.д.), сообщить о своей поездкой по телефону 112, а при признаках недомогания - не выходить из дома и вызвать врача.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что общий эпидемиологический порог по острым респираторным инфекциям (ОРВИ, грипп и т.д.) в Северной столице не превышен. По состоянию на 10 марта карантин введен в 55 классах 33 школ и в 22 группах 18 детских дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU