2020-03-12T12:47:39+03:00
Общество

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 129 человек

Это то количество пациентов, которые остаются в больнице по состоянию на 12 марта
Петр КИБЕР
Поделиться:
На 12 марта в больницах Петербурга остаются 129 пациентов с подозрением на коронавирус.На 12 марта в больницах Петербурга остаются 129 пациентов с подозрением на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Петербургское управление Росмпотреднадзора привело новую статистику по эпидемиологической обстановке в городе. В том числе привело количество пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. Таких, по состоянию на 12 марта оказалось почти 130 человек.

- В инфекционные больницы за весь период эпидемического неблагополучия по коронавирусной инфекции с признаками ОРВИ госпитализировано 255 человек, прибывших из неблагополучных по этой инфекции регионов. На 12.03.2020 на стационарном лечении остаются 129 пациентов, в том числе 9 детей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты советуют петербуржцам, вернувшимся из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания (КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия и т.д.), сообщить о своей поездкой по телефону 112, а при признаках недомогания - не выходить из дома и вызвать врача.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что общий эпидемиологический порог по острым респираторным инфекциям (ОРВИ, грипп и т.д.) в Северной столице не превышен. По состоянию на 10 марта карантин введен в 55 классах 33 школ и в 22 группах 18 детских дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе Петербурга
В годовщину теракта в Петербургском метро появится мемориальная табличка
Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва
Баскетбольный «Зенит» не полетел на игру во Францию из-за коронавируса
Двух петербуржцев обвинили в похищении человека и мошенничестве
Семак не знает, пройдут игры «Зенита» при зрителях, или нет
Бетономешалка перевернулась на ЗСД в районе Канонерского острова
Петербуржцам запретили обедать на рабочих местах
Ленинский проспект сковала 9-балльная пробка
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 129 человек
Мошенников с наследством задержали в Петербурге
За незаконную ловлю лещей, браконьер попал в сети закона
На улице Савушкина маршрутка врезалась в столб
Ястреб растерзал голубя в жилом дворе в Петербурге
У пенсионерки из под подушки два «водопроводчика» украли 113 тысяч рублей
Тысячи роз и сотни деревьев высадят в садах и парках Пушкинского района
Организатора интернет-магазина с наркотиками задержали в Петербурге
В Курортном районе при чистке канавы нашли скелет человека
За сбыт фальшивых денег полиция поймала 24-летнего жителя Колпино
Продавца десятков фейковых аккаунтов от каршеринга задержали в Петербурге
Восьмиклассники ограбили прохожего на наушники и пачку сигарет на севере Петербурга
Ленобласть «завалит» Петербург огурцами и помидорами