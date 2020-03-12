2020-03-12T12:53:31+03:00
Общество

Ленинский проспект сковала 9-балльная пробка

Максимальная загруженность дорог Петербурга утром, 12 марта, составила 7 баллов
Лилия КОЗЛОВА
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Утром Петербург сковали большие пробкиУтром Петербург сковали большие пробкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Неожиданно плотное движение образовалось утром в четверг, 12 марта, на Ленинском проспекте в Петербурге. Огромное количество автомобилей собралось на магистрали в сторону Маршала Жукова к 10:39 часам и образовали затор в 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. Причины такого большого скопления пока не известны.

- Еще одна необычно сложная пробка длиной 4,5 километров образовалась в 10 часов утра на Московском шоссе. Автомобилисты, спешащие на работу, потеряли в ней по 40 минут, - говорится в информации от сервиса «Яндекс».

В целом максимальная загруженность дорог в утренний час пик в Северной столице составила 7 баллов, что на 1 балл выше обычного. Пробка в 9 баллов образовалась на Заневском проспекте и Косыгина в сторону центра города, Витебский, проспект Культуры и Тихорецкий встали в 8 баллах.

По классике, автомобилисты Петербурга постояли утром и на КАД. Затор растянулся на 4,8 километров по внутреннему кольцу от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась два с половиной часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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