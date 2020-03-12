Петербуржцам запретили обедать на рабочих местах

12 Март 2020 2020-03-12T13:13:38+03:00

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В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в четверг, 12 марта, Роспотребнадзор Петербурга опубликовал рекомендации работодателям, которые должны помочь защитить жителей города. Так, специалисты советуют запретить сотрудникам всех организаций и предприятий обедать за рабочим местом.

- При отсутствии столовой, необходимо запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате. В ней должна находиться раковина с горячей и холодной водой, а помещение ежедневно убираться с дезинфицирующими средствами, - говорится в инструкции надзорного органа.

Если же в организации или на предприятии имеется столовая для сотрудников, то рекомендуется временно использовать одноразовую посуду. В ином случае, все тарелки, чашки, ложки должны проходить тщательную обработку, желательно проводить на специализированных моечных машинах, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов. Также обязательно использование дезинфицирующих средств.

Напомним, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации работодателям и по общей профилактике инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU