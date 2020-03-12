2020-03-12T13:16:59+03:00
Происшествия

Бетономешалка перевернулась на ЗСД в районе Канонерского острова

КамАЗ завалился на бок и перегородил две левых полосы [видео]
Петр КИБЕР
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На ЗСД на бок лег КамАЗ-миксер. Фото: vk.com/spb_todayНа ЗСД на бок лег КамАЗ-миксер. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезная пробка скопилась около полудня 12 марта на внешней части Западного скоростного диаметра в районе Канонерского острова неподалеку от съезда на Двинскую улицу. Здесь две полосы движения занял перевернувшийся КамАЗ-бетономешалка. Все произошло в «тоннеле» - на участке, где встречные направления разведены по двум уровням.

- У меня на глазах все случилось, миксер летел по крайне правой полосе минимум 110км/ч, я еще удивился куда он торопится так. Потом, он вылетел с правой стороны налево, ударился в ограждение и упал набок. Хорошо, что никого не задел, все успели оттормозиться, - сообщает очевидец произошедшего в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла около 12:30, а уже через несколько минут из-за остановившихся машин на трассе стала собираться пробка. Сейчас к месту ДТП прибыли дорожные службы ЗСД, которые при помощи трактора пытаются собрать бетон и поднять грузовик на колеса.

Сведений о пострадавших нет. «Комсомолка» отправила запрос в ГИБДД для получения более точной информации.

Напомним, что утром на улице Савушкина в столб влетел маршрутный ПАЗ с пассажирами.

На ЗСД в Петербурге перевернулась бетономешалка.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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