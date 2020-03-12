2020-03-12T13:43:46+03:00
Спорт

Семак не знает, пройдут игры «Зенита» при зрителях, или нет

Главный тренер сине-бело-голубых отметил, что пока у РФС нет четкой позиции по вопросу
Петр КИБЕР
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Пока в Петербурге не планируют проводить матчи при пустых трибунах.Пока в Петербурге не планируют проводить матчи при пустых трибунах.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Уже послезавтра петербургский «Зенит» примет на своем домашнем стадионе гостей из далекого Екатеринбурга. Играть против дважды потерявших очки петербуржцев приедет набравший ход «Урал». Но главным вопросом остается не столько результат матча, сколько присутствие зрителей на трибунах. Пока из-за угрозы коронавируса их выгонять не собираются, но опасения есть.

- Это форс-мажор. Мы живем в большом мире, где футбол — только часть мира. Пока со стороны РФС четкого понимания нет, сейчас это обсуждается. Есть региональные решения касаемо Москвы, Татарстана. Что касается Петербурга и других городов, пока таких решений нет, но, думаю, они будут в ближайшее время, - заявил Сергей Семак, отвечая на вопрос о возможном ограничении числа зрителей на трибунах или их полном отсутствии.

При этом наставник «Зенита»отметил, что страны, которые принимают меры заранее, страдают от последствий меньше. С другой стороны, футбол без зрителей - не такой зрелищный.

Напомним, что в Москве решением властей принято решение ограничить число посетителей массовых мероприятий количеством 5 тысяч человек. Таким образом игра ЦСКА и «Зенита», намеченная на 22 марта, пройдет при полупустых трибунах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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