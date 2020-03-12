Двух петербуржцев обвинили в похищении человека и мошенничестве

12 Март 2020 2020-03-12T13:51:59+03:00

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В Петербурге предъявлено обвинение в мошенничестве и похищении двум мужчинам. Как писала ранее «КП-Петербург», 11 марта, подозреваемых задержали и отправили под следствие за то, что незаконно вступили в наследство, присвоив себе государственную квартиру. Для этого мужчины использовали поддельное свидетельство о рождении.

- Известно, что 9 декабря 2019 года, около станции метрополитена «Площадь Ленина» обвиняемые, угрожая своему знакомому убийством, насильно посадили его в автомобиль и отвезли на Суздальский проспект, где заперли в квартире одного из домов, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Мужчине удалось сбежать на следующий день, когда похитители отвезли его к одному из домов в Петродворцовом районе.

Во время обысков у задержанных изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

ИСТОЧНИК KP.RU