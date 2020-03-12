2020-03-12T14:14:28+03:00
Спорт

Баскетбольный «Зенит» не полетел на игру во Францию из-за коронавируса

Евролига приостановила проведение турнира из-за сложной эпидобстановки в Европе
Петр КИБЕР
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Матч "Зенита" против "Асвела" должен был пройти без зрителей, а теперь вообще не состоится. Фото: twitter.com/zenitbasketМатч "Зенита" против "Асвела" должен был пройти без зрителей, а теперь вообще не состоится. Фото: twitter.com/zenitbasket
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Игра баскетбольного «Зенита» против французского «Асвела», которая должна была пройти без зрителей из-за мер против коронавируса, оказалась отменена. Петербуржцы уже готовились лететь во Францию, но в последний момент остались дома. Причиной стало приостановление игр Евролиги.

- Да, мы сами прочитали сообщение, оперативно связались с руководством Евролиги и отменили полет. Остались в Петербурге, сейчас команда тренируется, когда игры возобновятся, пока не знаем, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» пресс-атташе «Зенита» Артем Комаров.

В ближайшее время петербургские баскетболисты будут тренироваться и готовиться к игре с «Нижним Новгородом» в рамках другого турнира - Лиги ВТБ.

- Игры пока что по плану, пока они (лига) не отменяют игры. Ждем их решения, но если честно, мы сам многое узнаем из новостей, - заявил представитель «Зенита».

Учитывая, что и в этом турнире есть иностранные клубы, вероятность отмены игр также есть. А вот на моральном состоянии зенитовцев ситуация пока никак не сказалась - все понимают и были готовы к возможным трудностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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