Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва

12 Март 2020 2020-03-12T14:35:56+03:00

По прилету в Шереметьево женщину, которой стало плохо, осмотрели медики и лишь затем разрешили всем покинуть самолет

Изменить размер текста: A A

Срочный вызов поступил столичным медикам утром 12 марта. Врачей ждали в аэропорту Шереметьево, где приземлился самолет из Санкт-Петербурга. На нем летела пассажирка, которая в пути почувствовала себя плохо. Учитывая обстановку с коронавирусом, бригада примчалась моментально.

- По прилету в Москву из-за подозрения на коронавирус у пассажирки вызвали врачей. Ей стало очень плохо, на лбу выступил пот. Остальных из самолета не выпускали, - пишут «Невские новости».

Лишь после осмотра женщины, когда медики убедились, что опасности нет, а причина недомогания не в респираторном заболевании, пассажирам разрешили покинуть борт.

Отметим, что из-за мер по нераспространению коронавируса в столице запретили проводить все массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек.

В Петербурге таких мер пока вводить не планируют. Губернатор Северной столицы считает, что это преждевременно. Однако для людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в пансионате «Заря» в Репино создали карантинную зону на 500 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU