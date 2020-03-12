2020-03-12T14:35:56+03:00
Происшествия

Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва

По прилету в Шереметьево женщину, которой стало плохо, осмотрели медики и лишь затем разрешили всем покинуть самолет
Петр КИБЕР
Поделиться:
Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва.Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Срочный вызов поступил столичным медикам утром 12 марта. Врачей ждали в аэропорту Шереметьево, где приземлился самолет из Санкт-Петербурга. На нем летела пассажирка, которая в пути почувствовала себя плохо. Учитывая обстановку с коронавирусом, бригада примчалась моментально.

- По прилету в Москву из-за подозрения на коронавирус у пассажирки вызвали врачей. Ей стало очень плохо, на лбу выступил пот. Остальных из самолета не выпускали, - пишут «Невские новости».

Лишь после осмотра женщины, когда медики убедились, что опасности нет, а причина недомогания не в респираторном заболевании, пассажирам разрешили покинуть борт.

Отметим, что из-за мер по нераспространению коронавируса в столице запретили проводить все массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек.

В Петербурге таких мер пока вводить не планируют. Губернатор Северной столицы считает, что это преждевременно. Однако для людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в пансионате «Заря» в Репино создали карантинную зону на 500 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе Петербурга
В годовщину теракта в Петербургском метро появится мемориальная табличка
Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва
Баскетбольный «Зенит» не полетел на игру во Францию из-за коронавируса
Двух петербуржцев обвинили в похищении человека и мошенничестве
Семак не знает, пройдут игры «Зенита» при зрителях, или нет
Бетономешалка перевернулась на ЗСД в районе Канонерского острова
Петербуржцам запретили обедать на рабочих местах
Ленинский проспект сковала 9-балльная пробка
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 129 человек
Мошенников с наследством задержали в Петербурге
За незаконную ловлю лещей, браконьер попал в сети закона
На улице Савушкина маршрутка врезалась в столб
Ястреб растерзал голубя в жилом дворе в Петербурге
У пенсионерки из под подушки два «водопроводчика» украли 113 тысяч рублей
Тысячи роз и сотни деревьев высадят в садах и парках Пушкинского района
Организатора интернет-магазина с наркотиками задержали в Петербурге
В Курортном районе при чистке канавы нашли скелет человека
За сбыт фальшивых денег полиция поймала 24-летнего жителя Колпино
Продавца десятков фейковых аккаунтов от каршеринга задержали в Петербурге
Восьмиклассники ограбили прохожего на наушники и пачку сигарет на севере Петербурга
Ленобласть «завалит» Петербург огурцами и помидорами