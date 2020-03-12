Помощь врачей понадобилась пассажирке рейса Петербург-Москва
Срочный вызов поступил столичным медикам утром 12 марта. Врачей ждали в аэропорту Шереметьево, где приземлился самолет из Санкт-Петербурга. На нем летела пассажирка, которая в пути почувствовала себя плохо. Учитывая обстановку с коронавирусом, бригада примчалась моментально.
- По прилету в Москву из-за подозрения на коронавирус у пассажирки вызвали врачей. Ей стало очень плохо, на лбу выступил пот. Остальных из самолета не выпускали, - пишут «Невские новости».
Лишь после осмотра женщины, когда медики убедились, что опасности нет, а причина недомогания не в респираторном заболевании, пассажирам разрешили покинуть борт.
Отметим, что из-за мер по нераспространению коронавируса в столице запретили проводить все массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек.
В Петербурге таких мер пока вводить не планируют. Губернатор Северной столицы считает, что это преждевременно. Однако для людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в пансионате «Заря» в Репино создали карантинную зону на 500 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU