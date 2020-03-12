Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе Петербурга

12 Март 2020 2020-03-12T14:56:46+03:00

Местные жители в соцсетях пожаловались, что еще неделю назад сообщали об опасности в ЖКС

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На детскую площадку во Фрунзенском районе Петербурга рухнуло дерево. В четверг, 12 марта, местные жители рассказали, что трехметровый ствол, который рос в одном из дворов района, упал. Благо, это произошло ночью, поэтому никто не пострадал. Однако обеспокоенные горожане еще неделю назад обращались в ЖКС и предупреждали об опасности.

- Дерево упало четко на детскую площадку. Несмотря на предупреждение, сделанное по телефону ЖКС 1 Фрунзенского района 7 марта 2020 года, - рассказал петербуржец.

После того, как произошел инцидент, на место приехали рабочие и стали распиливать рухнувший ствол, чтобы убрать его со двора.

- На мой вопрос, упало ли дерево само или отработали заявку, оставленную по телефону, услышал идеальный ответ: «Да, конечно само упало, видите же, что отрабатываем заявку, распиливаем!», - возмущенно поведал мужчина.

В соцсетях некоторые петербуржцы отметили, что проблемой с деревьями занимаются не ЖКС, а комитет по природопользованию, поэтому обращаться надо было к ним. Однако другие поддержали возмущение автора поста.

ИСТОЧНИК KP.RU