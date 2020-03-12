Новейший корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

12 Март 2020 2020-03-12T15:03:24+03:00

В скором времени корабль отправится на испытания, а потом - на службу на Черноморский флот

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На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге сегодня, 12 марта, спустили на воду корвет «Ретивый» - новый универсальный корабль, который в самом скором будущем отправится служить на Черноморский флот.

- «Ретивый» - хорошее название для корабля, - отметил на торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. – Это не просто имя, а продолжение славной традиции – суда с таким наименованием служили на флоте и во время Великой Отечественной и во время Холодной войны и прекрасно показали свою надежность и эффективность и в мирной работе и в бою.

«Ретивый» - один из корветов (кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы и обороны военно-морских баз) проекта 20380. Эти суда способны дать достойный отпор практически любому противнику – хоть подводной лодке, хоть тяжеловооруженному линкору – прикрыть артиллерийским огнем десант во время береговой операции, сопроводить конвой в дальнем походе и многое, многое другое. Головной корабль проекта – «Стерегущий» проекта сошел со стапелей в 2008 году. Всего же на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге построили уже четыре таких судна. «Ретивый стал пятым».

После спуска на воду строительство корвета продолжится. На конец 2020 года запланированы швартовочные испытания. После этого «Ретивый» отправится на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU