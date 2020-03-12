МЧС предупреждает о сильном ветре в пятницу, 13 марта

12 Март 2020 2020-03-12T15:24:40+03:00

По прогнозу, ожидаются порывы до 17 метров в секунду

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Погода в Петербурге изменчива, об этом знает каждый горожанин. Если вчера светило солнце и было тепло, то сегодня уже дует сильный ветер, вырывающий зонты из рук. Об этом накануне предупреждали в МЧС. О том же спасатели говорят снова. Резкие порывы ждут в городе завтра, 13 марта.

- В пятницу в Санкт-Петербурге ожидается утром и днем северо-западный, западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 м/с, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Петербуржцам традиционно советуют закрывать окна и двери, убирать вещи с балконов, которые может сдуть ветер, а также не ходить мимо домов, деревьев и шатких конструкций типа рекламных щитов.

Водителям при движении стоит держать интервал, дабы резкий порыв не кинул машину на соседнюю, а при парковке выбирать открытые места или наоборот - гаражи и подземные автостоянки.

Отметим, что одновременно с ветром в город придет и похолодание. В ночное время может даже выпасть снег.

ИСТОЧНИК KP.RU