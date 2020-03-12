2020-03-12T15:28:05+03:00
Происшествия

КГИОП потребовал наказать вандала, разгромившего дом Витцеля для съемок рекламного ролика

Молодой человек разбил битой ценные витражи и выломал двери
Лилия КОЗЛОВА
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Вандала, разгромившего дом Витцеля в Сестрорецке, могут привлечь к уголовной ответственности / Фото: КГИОП ПетербургаВандала, разгромившего дом Витцеля в Сестрорецке, могут привлечь к уголовной ответственности / Фото: КГИОП Петербурга
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Вандала, который разгромил загородный дом Франца Витцеля в Сестрорецке ради съемки эффектного видеоролика, могут наказать. В четверг, 12 марта, комитет по государственному контролю, исполнению и охране памятников истории и культуры направил заявление в МВД и прокуратуру с требованием привлечь хулигана к уголовной ответственности.

- 10 марта в одной из социальных сетей был размещен видеоролик, в котором молодой человек беспрепятственно ходит по зданию и разбивает битой стекла, выламывает внутренние дверные заполнения, - рассказали в КГИОП.

Также сотрудники комитета 11 марта провели осмотр дома-памятника и выяснили, что на его территорию может пройти кто угодно, а охраны никакой нет. Кроме того, по сравнению с июлем 2019 года увеличилось количество вандальных надписей на фасадах и в помещениях здания, а внутри складируется бытовой мусор.

В связи с этим КГИОП также рассматривает вопрос о привлечении собственника объекта к административной ответственности по факту ненадлежащего состояния объекта культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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