Гражданина Узбекистана обвинили в пропаганде терроризма в Петербурге

12 Март 2020 2020-03-12T15:53:01+03:00

Пособник террористов из Петербурга отправится под суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области вынесли обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, принимавшего участие в деятельности террористической организации. Во вторник, 10 марта, все материалы были направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

- Согласно данным следствия, с января 2018 по март 2019 года, обвиняемый, находясь на территории Петербурга и Ленобласти, принимал участие в организационных мероприятиях запрещенной на территории России террористической организации, - сообщили в прокуратуре.

Также указанный мужчина проводил занятия по изучению ее идеологии, вел переписку через мобильные приложения, телефонные переговоры, распространял различные источники в целях пропаганды деятельности данной террористической организации.

На обвиняемого вышли сотрудники управления ФСБ по Петербургу и области, которые пресекли его деятельность.

На данный момент мужчина находится под стражей и ожидает суд. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU