Полицейский бухгалтер оспорил свое увольнение и отсудил у МВД 300 тысяч рублей

12 Март 2020 2020-03-12T16:03:24+03:00

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Компенсацию морального вреда и 300 тысяч рублей в качестве неполученной зарплаты смог отсудить полицейский-бухгалтер, посчитавший себя несправедливо уволенным. Чтобы отстоять свои права, мужчина обратился к Фемиде.

- Истец обратился с требованием о признании приказа о прекращении трудового договора незаконным, восстановлении на работе в должности ведущего бухгалтера-ревизора 1 отдела Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Также экс-полицейский требовал предоставить допуск к государственной тайне из-за нарушения которой его, якобы, и уволили. Истец хотел получить компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и расходов на адвоката.

Суд удовлетворил желания лишь частично. Главк обязали восстановить бывшего сотрудника в должности, выплатить ему 300 тысяч зарплаты за прошедший период, плюс 10 тысяч на моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU