Столовую ЛЭТИ закрыли из-за антисанитарии на 16 дней

12 Март 2020 2020-03-12T16:10:30+03:00

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Петроградский районный суд на 16 дней оставил голодными студентов университета ЛЭТИ, прикрыв столовую вуза. Причиной стали многочисленные санитарные нарушения, найденные на кухне. Предшествовало всему отравление нескольких учащихся.

- Установлено: по результатам санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний в столовой, буфетах, пекарне ООО «Зеленый мир» не созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации кулинарной и выпечной продукции, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей, - сообщает пресс-служба Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Список проблем занял не одну строчку. Инспектора нашли грязь в производственных помещениях и на складе, нарушение работы с тарой, готовая продукция хранится с нарушениями сроков, в столовой не проводится дезинфекция посуды и приборов.

Кроме того журнал осмотра персонала на гнойничковые заболевания не предоставлен. Помощница повара жаловалась на проблемы с желудком и кишечником, но была допущена на работу. У части работников нет санитарных книжек. А в холодильнике нашлись просроченные продукты и так далее. И хоть нарушения пообещали устранить, суд закрыл столовую и буфет на 16 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU