Столовую ЛЭТИ закрыли из-за антисанитарии на 16 дней
Петроградский районный суд на 16 дней оставил голодными студентов университета ЛЭТИ, прикрыв столовую вуза. Причиной стали многочисленные санитарные нарушения, найденные на кухне. Предшествовало всему отравление нескольких учащихся.
- Установлено: по результатам санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний в столовой, буфетах, пекарне ООО «Зеленый мир» не созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации кулинарной и выпечной продукции, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей, - сообщает пресс-служба Объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Список проблем занял не одну строчку. Инспектора нашли грязь в производственных помещениях и на складе, нарушение работы с тарой, готовая продукция хранится с нарушениями сроков, в столовой не проводится дезинфекция посуды и приборов.
Кроме того журнал осмотра персонала на гнойничковые заболевания не предоставлен. Помощница повара жаловалась на проблемы с желудком и кишечником, но была допущена на работу. У части работников нет санитарных книжек. А в холодильнике нашлись просроченные продукты и так далее. И хоть нарушения пообещали устранить, суд закрыл столовую и буфет на 16 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU