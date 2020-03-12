Загоревшийся автомобиль остановил движение на Невском проспекте

12 Март 2020 2020-03-12T16:29:03+03:00

Автомобиль загорелся на Невском проспекте напротив Гостиного двора / Фото: ВК "ДТП и ЧП Петербург" Фото: СОЦСЕТИ

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На Невском проспекте в Петербурге неожиданно загорелся автомобиль. В группе в социальной сети в четверг, 12 марта, очевидцы рассказали, что машина марки «Рено» вспыхнула прямо напротив Гостиного двора. Инцидент произошел в четвертом часу дня. Фотографии и видео ЧП свидетели опубликовали в сети.

- Загорелось «Рено» на Невском проспекте напротив Гостиного двора, - сопроводили подписью кадры с места событий.

Из-за чего именно произошло возгорание, на данный момент не известно. Судя по снимкам, воспламенение началось под капотом, где находится двигатель.

Благо, удалось избежать крупного пожара. В момент инцидента, мимо проезжала поливочная машина. Водитель техники, увидев проблему на дороге, остановился, достал шланг и помог потушить огонь.

Кроме того, оперативно сработали сотрудники полиции. Они перегородили движение по Невскому проспекту, чтобы беспрепятственно потушить вспыхнувший автомобиль.

На данный момент движение по проспекту временно затруднено. В скором времени оно будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU