Восемь человек погибли под колесами поезда в Петербурге с начала 2020 года
Октябрьская железная дорога в четверг, 12 марта, привела статистику смертей пешеходов, втолкнувшихся с поездами. Так, за январь и февраль 2020 года под колесами составов в Петербурге погибли восемь человек. Больше смертельных случаев – девять – зафиксировано в Москве.
- Количество случаев травмирования несовершеннолетних на Октябрьской железной дороге снизилось более чем в два раза в январе-феврале 2020 года – двое попали под поезд, а в 2019 году пятеро. Всего за это время травмы получили 37 человек, 23 случая оказались летальными, - сообщили в пресс-службе железной дороги.
Напомним, что одна из трагедий произошла в Ленинградской области 6 февраля на станции Оять Лодейнопольского района. 16-летняя школьница попала под товарный поезд.
Смерть на железнодорожных путях произошла уже и в марте. Так, 4 числа в районе станции Новое Мозино состав сбил 69-летнего пенсионера.
ИСТОЧНИК KP.RU