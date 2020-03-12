Восемь человек погибли под колесами поезда в Петербурге с начала 2020 года

12 Март 2020 2020-03-12T16:43:11+03:00

За два месяца 2020 года восемь человек погибли под колесами поезда в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего за два месяца на Октябрьской железной дороге пострадали 37 человек

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Октябрьская железная дорога в четверг, 12 марта, привела статистику смертей пешеходов, втолкнувшихся с поездами. Так, за январь и февраль 2020 года под колесами составов в Петербурге погибли восемь человек. Больше смертельных случаев – девять – зафиксировано в Москве.

- Количество случаев травмирования несовершеннолетних на Октябрьской железной дороге снизилось более чем в два раза в январе-феврале 2020 года – двое попали под поезд, а в 2019 году пятеро. Всего за это время травмы получили 37 человек, 23 случая оказались летальными, - сообщили в пресс-службе железной дороги.

Напомним, что одна из трагедий произошла в Ленинградской области 6 февраля на станции Оять Лодейнопольского района. 16-летняя школьница попала под товарный поезд.

Смерть на железнодорожных путях произошла уже и в марте. Так, 4 числа в районе станции Новое Мозино состав сбил 69-летнего пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU