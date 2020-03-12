Из-за китайского коронавируса петербургским студентам запретили обниматься, целоваться и пожимать руки

12 Март 2020 2020-03-12T17:45:05+03:00

Запрет на светские поцелуи, рукопожатия и светские "обнимашки" официально ввели в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Фото: Александр ГЛУЗ

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На волне новостей о возможной эпидемии китайского коронавируса вузы Северной столицы всерьез озаботились безопасностью студентов и преподавателей. Так, в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов специальным приказом от 11 марта запретили «светские» объятия, рукопожатия и поцелуи.

- В ряде западных стран это уже введено в действие, - рассказал «Комсомолке» ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. – Недавно я на собственном опыте узнал, как такие запреты работают, например, в Монако. Я вхожу в общественное место, и мне говорят: «Извините, господин Запесоцкий, у нас вышел приказ, с сегодняшнего дня мы не обмениваемся рукопожатиями». Это вопрос безопасности – а раз так, мы просто обязаны им озаботиться.

Новые правила, по словам Запесоцкого, будут вводиться мягко и постепенно: в университете для этого запланирован целый комплекс разъяснительных мероприятий. Следить же за тем, чтобы запрет исполнялся, будут со всей строгостью – особо злостных нарушителей теоретически могут даже отчислить, сотрудников – отстранить от работы. Но это лишь теоретически.

Между тем в Курортном районе для потенциальных заболевших готовят целую карантинную зону на 500 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это самая крайняя мера, - отмечает наш собеседник. – Сначала человеку объяснят, что в сложившейся ситуации близкие контакты могут быть очень опасными. Если поймут, что он не реагирует – сделают замечание. Потом объявят выговор. На практике до отчисления вряд ли дойдет. Наши студенты – люди толковые, приказы нарушать не стремятся, в СПбГУП учится интеллектуальный цвет нации, а конкурс в среднем составляет 60 человек на место. Так что смысл приказа в первую очередь в том, чтобы акцентировать внимание студентов на реальную опасность эпидемии.

Запрет, подчеркивает ректор СПбГУП, временный – его отменят, как только уляжется ситуация с распространением китайского коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU