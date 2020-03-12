Петербуржец жестоко убил отца, угрожавшего убить его сестру и изнасиловать племянницу

12 Март 2020 2020-03-12T18:41:34+03:00

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Красногвардейский районный суд вынес приговор в отношении взрослого сына, с особой жестокостью убившего своего отца. Причиной стал давний конфликт и угроза со стороны старшего мужчины убить мать и сестру, а также изнасиловать племянницу подсудимого.

- Суд установил: в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, с целью убийства, толкнул отца обеими руками в грудь, после чего нанес ему ножом, молотком, отверткой и ножницами не менее 35 ударов в голову, шею и грудь, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам подсудимый содеянного не отрицал, однако считал, что судить его надо за убийство, совершенное в состоянии аффекта. По словам сына, отец пил, с детства бил и унижал его и сестру. Конфликт тянулся долгие годы. И в день убийства родитель также был пьян. Он стал угрожать, что убьет мать, сестру и изнасилует племянницу (дочь сестры).

Сын потерял над собой контроль и начал бить отца тем, что подвернулось под руку. Когда очнулся, увидел перед собой тело с торчащими в голове ножницами.

Сестра подсудимого, проходящая по делу потерпевшей, попросила суд о снисхождении. В итоге судья дал молодому мужчине 8 лет в колонии строгого режима. По совокупности с другим делом - 9,5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU