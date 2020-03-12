Петербургский институт кино и телевидения стал лучшим творческим вузом России
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) признали лучшим вузом творческого направления в России. Рейтинг образовательных учреждений составило Министерство образования.
- Эксперты анализируют качество подготовки абитуриентов, объем научно-исследовательской деятельности института, привлекательность для иностранных студентов и профессиональный уровень преподавательского состава, - пишет «Мойка 78».
Всего в список вошли 87 высших учебных заявлений страны и их филиалов. Специалисты Минобра проводили оценку вузов по четырем критериям: образовательной, научно-исследовательской, международной и финансово-экономической деятельности.
Кропотливая оценочная работа заняла почти весь 2019-й год, а итоги работы были подведены только сейчас. По ее итогам петербургский институт кино и телевидения занял почетное первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU