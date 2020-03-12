2020-03-12T19:10:24+03:00
Звезды

Петербургский институт кино и телевидения стал лучшим творческим вузом России

Рейтинг составило Министерство науки и высшего образования
Петр КИБЕР
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Петербургский институт кино и телевидения признали лучшим в России.Петербургский институт кино и телевидения признали лучшим в России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) признали лучшим вузом творческого направления в России. Рейтинг образовательных учреждений составило Министерство образования.

- Эксперты анализируют качество подготовки абитуриентов, объем научно-исследовательской деятельности института, привлекательность для иностранных студентов и профессиональный уровень преподавательского состава, - пишет «Мойка 78».

Всего в список вошли 87 высших учебных заявлений страны и их филиалов. Специалисты Минобра проводили оценку вузов по четырем критериям: образовательной, научно-исследовательской, международной и финансово-экономической деятельности.

Кропотливая оценочная работа заняла почти весь 2019-й год, а итоги работы были подведены только сейчас. По ее итогам петербургский институт кино и телевидения занял почетное первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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