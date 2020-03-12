2020-03-12T19:23:26+03:00
Общество

Петербург не попал даже в топ-100 городов России по доступности раздельного сбора мусора

Это следует из нового рейтинга российского отделения Greenpeace
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По версии Greenpeace, Петербург не вошел в топ-100 городов России по доступности раздельного сбора мусора.По версии Greenpeace, Петербург не вошел в топ-100 городов России по доступности раздельного сбора мусора.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Greenpeace представил новую версию рейтинга доступности раздельного сбора мусора в крупных городах России. Примечательно, что Санкт-Петербург не попал даже в топ-100. Специалисты брали в расчет стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья, к которым у горожан есть круглосуточный доступ.

- Доступность баков для раздельного сбора мусора в 2019 году в Петербурге повысилась с 2 до 7%. Таким образом, Северная столица расположилась на 107 строчке рейтинга, - гласит статистика экологов.

Обновленные данные эксперты из Greenpeace собирали напрямую из администраций различных городов России. Специалисты отмечают, что в стране уже есть сразу 26 городов, где 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. В списке есть, например, Подмосковье, Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты.

Добавим, что мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году. Сроки форсировали после того, как данную тему затронул Владимир Путин на своей пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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