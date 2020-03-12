Петербург не попал даже в топ-100 городов России по доступности раздельного сбора мусора
Greenpeace представил новую версию рейтинга доступности раздельного сбора мусора в крупных городах России. Примечательно, что Санкт-Петербург не попал даже в топ-100. Специалисты брали в расчет стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья, к которым у горожан есть круглосуточный доступ.
- Доступность баков для раздельного сбора мусора в 2019 году в Петербурге повысилась с 2 до 7%. Таким образом, Северная столица расположилась на 107 строчке рейтинга, - гласит статистика экологов.
Обновленные данные эксперты из Greenpeace собирали напрямую из администраций различных городов России. Специалисты отмечают, что в стране уже есть сразу 26 городов, где 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. В списке есть, например, Подмосковье, Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты.
Добавим, что мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году. Сроки форсировали после того, как данную тему затронул Владимир Путин на своей пресс-конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU