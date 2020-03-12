В Колпино снесли рынок, возникнувший на месте уже снесенного торгового центра

12 Март 2020 2020-03-12T19:32:41+03:00

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Свято место пусто не бывает, так видимо решили торговцы из Колпино и построили стихийны рынок на месте уже снесенного торгового центра. На призывы освободить территорию они, как водится, не реагировали. Тогда на улицу Веры Случкой приехала тяжелая техника.

- У коммерсантов были заключены договоры с компанией «Колпинская продовольственная база», однако право частной собственности на участок прекратил Арбитражный суд. Других разрешений на использование земли не было, - сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Все это не помешало организовать рынок на месте уже снесенного незаконного ТЦ. На площади 6,5 тысячи квадратных метров торговали овощами, выпечкой, суши и другими продуктами, находилось кафе и прочее. Здесь же была парковка, а въезд на территорию преграждал шлагбаум с охраной.

Все это пошло под снос и пало под ковшом экскаватора. А собственникам торговых точек выписали административные протоколы. Им еще предстоит оплатить демонтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU