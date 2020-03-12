Штрафы за неоплату парковок в Петербурге вступили в законную силу

12 Март 2020 2020-03-12T19:48:30+03:00

С 12 марта 2020 года в Петербурге вступили в законную силу штрафы за неоплаченные парковки. Фото: Олег ЗОЛОТО

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12 марта в Петербурге начала действовать ответственность за нарушение правил платной парковки. Власти и депутаты долго думали над тем, какие грамотные поправки сделать в соответствующий закон. Дело в том, что выписывать штрафы нарушителям обязаны чиновники. Но базу автомобилистов ведут в ГИБДД, которая относится к федеральной структуре. В итоге у чиновников на руках не было никакой информации о нарушителе, кроме номера машины.

Наконец-то Смольный получил разрешение на использование персональных данных нарушителей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас же получено разрешение на использование персональных данных, которое даст возможность администрировать штрафы. Всю информацию о владельце автомобиля должны предоставлять в УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти в течение трех дней. Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении составляет два месяца, - сообщает пресс-служба Смольного.

Власти Петербурга надеются, что автолюбители, нарушившие правила парковки, теперь будут исправно платить штрафы, ведь эти деньги пойдут в городской бюджет на различные социальные нужды вроде строительства школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU