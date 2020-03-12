2020-03-12T19:48:30+03:00
Общество

Штрафы за неоплату парковок в Петербурге вступили в законную силу

Теперь стало проще получить персональные данные нарушителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
С 12 марта 2020 года в Петербурге вступили в законную силу штрафы за неоплаченные парковки.С 12 марта 2020 года в Петербурге вступили в законную силу штрафы за неоплаченные парковки.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

12 марта в Петербурге начала действовать ответственность за нарушение правил платной парковки. Власти и депутаты долго думали над тем, какие грамотные поправки сделать в соответствующий закон. Дело в том, что выписывать штрафы нарушителям обязаны чиновники. Но базу автомобилистов ведут в ГИБДД, которая относится к федеральной структуре. В итоге у чиновников на руках не было никакой информации о нарушителе, кроме номера машины.

Наконец-то Смольный получил разрешение на использование персональных данных нарушителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец-то Смольный получил разрешение на использование персональных данных нарушителей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас же получено разрешение на использование персональных данных, которое даст возможность администрировать штрафы. Всю информацию о владельце автомобиля должны предоставлять в УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти в течение трех дней. Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении составляет два месяца, - сообщает пресс-служба Смольного.

Власти Петербурга надеются, что автолюбители, нарушившие правила парковки, теперь будут исправно платить штрафы, ведь эти деньги пойдут в городской бюджет на различные социальные нужды вроде строительства школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штрафы за неоплату парковок в Петербурге вступили в законную силу
В Колпино снесли рынок, возникнувший на месте уже снесенного торгового центра
Петербург не попал даже в топ-100 городов России по доступности раздельного сбора мусора
Петербургский институт кино и телевидения стал лучшим творческим вузом России
Петербуржец жестоко убил отца, угрожавшего убить его сестру и изнасиловать племянницу
Игры плей-офф КХЛ между «Йокеритом» и СКА пройдут без зрителей
Из-за китайского коронавируса в Петербурге студентам запретили целоваться
В Петербурге поймали полицейского-взяточника
Восемь человек погибли под колесами поезда в Петербурге с начала 2020 года
Загоревшийся автомобиль остановил движение на Невском проспекте
Столовую ЛЭТИ закрыли из-за антисанитарии на 16 дней
Полицейский бухгалтер оспорил свое увольнение и отсудил у МВД 300 тысяч рублей
Гражданина Узбекистана обвинили в пропаганде терроризма в Петербурге
КГИОП потребовал наказать вандала, разгромившего дом Витцеля для съемок рекламного ролика
МЧС предупреждает о сильном ветре в пятницу, 13 марта
Новейший корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе Петербурга
В годовщину теракта в Петербургском метро появится мемориальная табличка