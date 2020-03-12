2020-03-12T20:08:43+03:00
Общество

Первая весенняя радуга заглянула в Петербург

Красивое природное явление видели жители Парнаса и Приморского района [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Первая весенняя радуга попала в поле зрения многих петербуржцев. Фото: vk.com/lahta_spbПервая весенняя радуга попала в поле зрения многих петербуржцев. Фото: vk.com/lahta_spb
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12 марта петербуржцы делились в соцсетях фотографиями радуги, неожиданно заглянувшей в город впервые за текущую весну 2020 года. Природное явление наблюдали некоторые жители Приморского района. Один из снимков появился в группе «Лахта Онлайн» во «Вконтакте».

- Радуга расцветила детскую площадку! – радуется один из комментаторов яркой публикации.

Чудесное природное явление разнообразило преимущественно серый облачный четверг. Фото: vk.com/lahta_spb

Чудесное природное явление разнообразило преимущественно серый облачный четверг. Фото: vk.com/lahta_spb

Окрасились и будни жителей Парнаса. Разноцветная природная дуга обогнула многие многоэтажки на районе.

- Просто радуга над Парнасом. Весенний дождь и фото без фильтра, - пишет автор снимка в своем Instagram.

Горожане обрадовались мартовской радуге. Фото: instagram.com/aleksey_vladimorovich

Горожане обрадовались мартовской радуге. Фото: instagram.com/aleksey_vladimorovich

Напомним, что синоптики обещали 12 марта в Петербурге дождливую и облачную погоду. Так и случилось, поэтому большая радость, что радуга смогла пробиться через тучки. Теплая погода в городе все еще сохраняется. Однако уже в выходные придут холода с мокрым снегом. Температура будет держаться от 0 до -4 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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