2020-03-12T20:31:30+03:00
Общество

Власти Петербурга и Ленобласти договорились о создании новых механизмов интеграции

Для начала чиновники рассмотрят вопросы интеграции в туризме, а также в социальной и транспортной сферах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернаторы Дрозденко и Беглов договорились о создании новых механизмов интеграции Петербурга и Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_auГубернаторы Дрозденко и Беглов договорились о создании новых механизмов интеграции Петербурга и Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au
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Власти Петербурга и Ленобласти договорились о том, что в Координационном совете вскоре появятся президиум и ряд отраслевых рабочих групп. Все для того, чтобы ускорить процесс интеграции двух регионов. Напомним, это предполагает выравнивание социальных льгот, а также тарифов по газу, по электроэнергии и по воде, не говоря о дорожном «слиянии» и разнообразных экологических проектах.

- Первое заседание обновленного координационного совета планируется провести в мае 2020 года. На нем власти начнут разработку мероприятий по интеграции систем социальной поддержки жителей города и области, а также транспорта. Помимо этого они обсудят совместное развитие туризма, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Уже сейчас чиновники готовы заняться обеспечением продовольственной безопасности агломерации. Ведь с учетом резкого роста численности населения Петербурга объемы розничной торговли к 2030 году могут вскочить втрое.

- Петербуржцам нравятся свежие и качественные продукты из Ленобласти. Мы совместно будем работать над тем, чтобы продукция аграрного комплекса региона была шире представлена в торговых сетях Петербурга, - заверил губернатор Александр Беглов на встрече с коллегой Александром Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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