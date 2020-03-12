Петербургским школьникам разрешили связываться со спутниками Земли

12 Март 2020 2020-03-12T20:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В школе №58 Приморского района Петербурга начали практиковать связь с метеорологическими спутниками Земли. Там заработал пункт приема информации из космоса. Все для того, чтобы вывести изучение географии на новый уровень.

Даже шестиклассники теперь могут принять сигнал со спутника, пролетающего в этот момент над Петербургом, а затем получить снимок города из космоса. Подробное изучение фотографий и полученных данных позволяет детям прогнозировать погодные изменения, процессы формирования циклонов и антициклонов, а также изучать рельеф той или иной местности.

Благодаря анализу снимков из космоса дети могут почувствовать себя настоящими синоптиками. Фото: gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk

- У этого проекта высокая образовательная значимость. Помимо изучения природных явлений школьники развивают интерес к освоению специальностей космической направленности, проектно-исследовательской деятельности, - цитируют главу администрации Приморского района Николая Цеда в пресс-службе.

Пункт приема информации из космоса автономен. Он находится на крыше школы. Площадь охвата устройства около 3 тысяч квадратных километров. Для самостоятельного приема школе доступны два спутника. Вскоре в учебном заведении планируют обеспечить круглосуточный свободный доступ к антенне для всех желающих. Дальше – больше: в школе может появиться новое оборудование для связи с космонавтами на борту МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU