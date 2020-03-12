2020-03-12T21:31:45+03:00
Общество

Американским музыкантам запретили выступать в Петербурге из-за коронавируса

Отменены концерты минимум трех зарубежных исполнителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Американские исполнители вынужденно отменили свои концерты в Петербурге из-за коронавируса. Фото: facebook.com/melnitsaАмериканские исполнители вынужденно отменили свои концерты в Петербурге из-за коронавируса. Фото: facebook.com/melnitsa
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Концертное агентство «Мельница» сообщило, что ряд американских музыкантов не приедут в Петербург на запланированные концерты из-за коронавируса. Под ограничительный список попали три коллектива. Ребята из Missio должны были выступать в Петербурге в воскресенье 15 марта, Palaye Royale – 26 числа этого же месяца, а Sofi Tukker – 24 апреля. По официальной информации, мероприятия перенесены на новые неизвестные даты.

- Ох, непростое время. Уважаемые друзья! В связи с новыми ограничениями, введенными американской администрацией, несколько запланированных на ближайшее время концертов заокеанских артистов вынужденно переносятся на более благополучное время, - передает организатор концертов в своем Facebook.

Напомним, Петербург уже не первый день сталкивается с различными запретами и ограничениями из-за коронавируса. Например, студентам запрещают целоваться, игры футбольного и баскетбольного «Зенита» переносятся, а чиновникам не рекомендуют летать за границу. С 16 марта Ленобласть и вовсе вводит ограничения на массовые мероприятия.

Фанатам предлагают сдать билеты или ждать объявления новых дат. Фото: facebook.com/melnitsa

Фанатам предлагают сдать билеты или ждать объявления новых дат. Фото: facebook.com/melnitsa

Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

ИСТОЧНИК KP.RU

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