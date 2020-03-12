Студентам из Ленобласти увеличили стипендии
В Ленобласти вырастет размер стипендий. Все благодаря соответствующему постановлению властей, которое 12 марта подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Изменения касаются студентов и аспирантов областных государственных техникумов, колледжей и вузов очной формы обучения.
- Размер выплат учащимся вырос в среднем на 11%. При этом увеличение суммы государственной академической стипендии повлечет за собой увеличение и иных социальных выплат студентам, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, что регион и Петербург готовятся к масштабной интеграции. Власти хотят, к примеру, выровнять социальные льготы, а также тарифы по газу, электроэнергии и воде. Цель этого плана – синхронизировать деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и сезонной миграции жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU