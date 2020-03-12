Студентам из Ленобласти увеличили стипендии

12 Март 2020 2020-03-12T22:29:19+03:00

Студентам и аспирантам из Ленобласти повысили на 11% стипендии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среднем ребята будут получать на 11% больше ежемесячных выплат

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В Ленобласти вырастет размер стипендий. Все благодаря соответствующему постановлению властей, которое 12 марта подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Изменения касаются студентов и аспирантов областных государственных техникумов, колледжей и вузов очной формы обучения.

- Размер выплат учащимся вырос в среднем на 11%. При этом увеличение суммы государственной академической стипендии повлечет за собой увеличение и иных социальных выплат студентам, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что регион и Петербург готовятся к масштабной интеграции. Власти хотят, к примеру, выровнять социальные льготы, а также тарифы по газу, электроэнергии и воде. Цель этого плана – синхронизировать деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и сезонной миграции жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU