Микроавтобус с пассажирами влетел в стоящий КамАЗ на КАД

12 Март 2020 2020-03-12T23:31:04+03:00

В аварии пострадали три пассажира «Мерседеса», среди которых два пенсионера

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12 марта около 20:40 на 65-м километре внутреннего кольца КАД микроавтобус въехал в стоящий с правого края КамАЗ. Судя по сообщениям очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», 22-летний водитель грузовика стоял на «аварийке» на дороге еще с 5 вечера. Он опустил кабину и что-то ремонтировал. В ДТП, которое случилось позже, парень не пострадал. Чего не скажешь о людях в микроавтобусе. Кабину машины напрочь разнесло об угол прицепа фуры.

- «Мерседесом» управлял мужчина 1981 года рождения. В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса. Это 63-летняя женщина и двое мужчин 1953 и 1962 годов рождения. Их степень тяжести устанавливается врачами, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Из-за ДТП правая и средние полосы оказались заняты участниками аварии и спецслужбами. Сотрудники ГИБДД все еще проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU