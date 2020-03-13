Огромное место захоронения опасных отходов нашли под Кингисеппом

13 Март 2020 2020-03-13T00:03:50+03:00

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СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту обнаруженного места захоронения опасных отходов в Кингисеппском районе. Горе-предприниматель втайне загрязнил сразу две тысячи квадратных метров земли сельскохозяйственного назначения.

По данным следствия, все началось еще в сентябре 2019 года. 44-летний бизнесмен заключил с подрядчиком договор на выполнение работ по устройству насыпи площадок и подъездных дорог в Кингисеппском районе. Однако встал вопрос утилизации мусора. Предприниматель решил схитрить и в ноябре вывез с территории объекта бесчисленное количество отходов, которые, между прочем, относятся к IV классу опасности.

- Захоронение мусора на сельскохозяйственном участке повлекло за собой загрязнение окружающей среды и причинение вреда на сумму более 20 миллионов рублей. В ближайшее время подозреваемому бизнесмену изберут меру пресечения, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу. В худшем случае подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU