Марки с изображением академика Жореса Алферова выпустили в России
В России выпустили марки, посвященные знаменитому ученому Жоресу Алферову, основателю и ректору Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН. Экземпляр специального почтового знака вошел в серию «Лауреаты Нобелевской премии».
- Тираж партии составляет 14 тысяч марок. Номинальная цена каждой – всего 50 рублей. Марку украшает портрет Жореса Алферова, а также изображение полупроводникового гетеролазера – устройства, которое является главным детищем ученого. На полях марочного листа приведена цитата Нобелевского лауреата и чертежи его изобретений, - пишет Peterburg2.
Добавим, что к выпуску марки создали штемпели спецгашения для Москвы и Петербурга, а также напечатали конверты первого дня.
Напомним, вслед за памятником Жоресу Алферову установят мемориальную табличку на Мичуриснкой улице. Торжественная церемония пройдет уже в это воскресенье 15 марта.
Открытие памятника Жоресу Алфёрову.
ИСТОЧНИК KP.RU