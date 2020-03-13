2020-03-13T00:58:04+03:00
Общество

Марки с изображением академика Жореса Алферова выпустили в России

Тираж партии составил 14 тысяч экземпляров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В честь прославленного петербургского физика Жореса Алферова выпустили марки. Фото: АО «Марка»В честь прославленного петербургского физика Жореса Алферова выпустили марки. Фото: АО «Марка»
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В России выпустили марки, посвященные знаменитому ученому Жоресу Алферову, основателю и ректору Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН. Экземпляр специального почтового знака вошел в серию «Лауреаты Нобелевской премии».

- Тираж партии составляет 14 тысяч марок. Номинальная цена каждой – всего 50 рублей. Марку украшает портрет Жореса Алферова, а также изображение полупроводникового гетеролазера – устройства, которое является главным детищем ученого. На полях марочного листа приведена цитата Нобелевского лауреата и чертежи его изобретений, - пишет Peterburg2.

Добавим, что к выпуску марки создали штемпели спецгашения для Москвы и Петербурга, а также напечатали конверты первого дня.

Напомним, вслед за памятником Жоресу Алферову установят мемориальную табличку на Мичуриснкой улице. Торжественная церемония пройдет уже в это воскресенье 15 марта.

Открытие памятника Жоресу Алфёрову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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