Четыре года пряток от военкомата обернулись уголовным делом для жителя Гатчины

13 Март 2020 2020-03-13T01:51:32+03:00

В Гатчине оштрафовали бывшего призывника, прятавшегося от военкомата на протяжении четырех лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Гатчинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении призывника, скрывавшегося от военкомата на протяжении четырех лет. По части 1-й статьи 328 УК РФ беглецу грозило до двух лет лишения свободы. Но его пожалели.

- Гражданин был годен для прохождения военной службы. Его лично уведомляли о необходимости выполнения мероприятий, связанных с призывом. Однако в период с 2014-го по 2018-й год он неоднократно уклонялся от явки в военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области и прохождения медицинского освидетельствования. Законные основания для освобождения от службы у него отсутствовали, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд учел мнение прокурора и назначил беглецу штраф в размере 50 тысяч рублей. Но пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU