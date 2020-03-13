2020-03-13T07:53:24+03:00
Общество

Штормовой ветер и мокрый снег нагрянут в Петербург в пятницу 13 марта

Под конец недели в город придет похолодание
Лилия КОЗЛОВА
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В пятницу 13 марта в Петербурге ожидается мокрый снег и сильный ветерВ пятницу 13 марта в Петербурге ожидается мокрый снег и сильный ветерФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Конец рабочей недели середины марта выпал на мистическую дату – пятницу 13-е. В этот день в Петербурге ожидается очень сильный ветер, много осадков, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, а также немного прохладная погода по сравнению с предыдущими днями. Поэтому горожанам следует не забывать пока про шарфы и зонты, ведь хоть весна и необычайно теплая, но, все же, важно заботиться о здоровье.

- В ночь на пятницу, 13 марта, в Петербурге шел мокрый снег и дождь. Днем осадки продолжатся. Температура воздуха ожидается плюсовая, в пределах 2-4 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также накануне управление МЧС Петербурга предупредило горожан о сильном ветре. По прогнозу, 13 марта, в Северной столице ожидается практически штормовой ветер северо-западного направления 7-12 метров в секунду. А порой порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

В выходные в Петербурге ожидается похолодание до минусовой температуры. В ночь на воскресенье, 15 марта, будет мороз до минус 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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