2020-03-13T08:28:06+03:00
Происшествия

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

В пятницу, 13 марта, в городе ожидается сильный ветер со стороны Финского залива
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге закрыли дамбу в связи с угрозой наводнения из-за сильного ветра с Финского заливаВ Петербурге закрыли дамбу в связи с угрозой наводнения из-за сильного ветра с Финского заливаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с сильным северо-западным ветром, который начнет гнать волну с Финского залива в Неву, в пятницу, 13 марта, в Петербурге закрыли створки дамбы. Предотвращение потенциального наводнения в комплексе защитных сооружений, расположенном в Кронштадте, началось 2 часа ночи.

- Для предотвращения угрозы наводнения в Петербурге принято решение задействовать Комплекс защитных сооружений. Соответствующее распоряжение от ЦУКС ГУ МЧС России по Петербургу получено в 16:20 12 марта 2020 года, - сообщило управление дамбы в своем Instagram.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Северной столице поднимется сильный ветер, порой порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Согласно данным Горного института, уровень воды в Неве утром начал подниматься. С 7:30 до 8:30 он увеличился на 8 сантиметров и находится на отметке в 91 сантиметр. Однако этот показатель не является критическим. Ориентировочное время открытия затворов КЗС - 10:00 часов 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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