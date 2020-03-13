Зоолог показал редких уток, зимовавших у стен Петропавловской крепости

13 Март 2020 2020-03-13T09:25:06+03:00

Зоолог показал и рассказал о редких утках, оставшихся на зимовку в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Хохлатая чернеть и красноголовый нырок бывают в Петербурге только во время миграции [видео]

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Красивейшие утки, которых редко можно встретить в Петербурге, перезимовали прямо у стен Петропавловской крепости. Два селезня хохлатой чернети и красноголового нырка, остались осенью в центре города и прождали до самой весны. В пятницу, 13 марта, зоолог Павел Глазков опубликовал видео, в котором рассказал об особенностях этих птиц.

- Два селезня, поселившиеся у Петропавловской крепости, держатся обособлено и постоянно вместе, словно игнорируя привычных нам уток, - отметил кандидат биологических наук.

Самцы хохлатой чернети выглядят очень нарядно: голова, спина и шея черно цвета с фиолетовым, металлическим отливом. Бока и низ белые. Клюв серо-голубой и синим кончиком. Эта плотоядная утка, питается моллюсками, личинками и мелкой рыбой. Может погружаться на глубину до 10 метров.

Красноголовый нырок питается как растительной, так и животной пищей. В брачный период весной за самкой ухаживают сразу несколько самцов. Чтобы очаровать ее, селезень исполняет изящный танец, закидывая голову на спину. Самец постоянно начеку и всюду следует за своей избранницей.

- Массово эти птицы встречаются у нас только во время миграций. Весной 2019 года весной останавливалась целая стая хохлатой чернети, - рассказал Глазков.

А то, что селезни разных семейств всю зиму неразлучны, не удивительно. Во время весенне-осенних миграций именно хохлатая и красноголовая чернети создают смешанные стаи.

Редкие для Петербурга утки перезимовали у Петропавловской крепости .У стен Петропавловской крепости вместе всю зиму плавают две редких для нашего города утки. Это самцы хохлатой чернети и красноголового нырка. Два селезня держатся обособленно и постоянно вместе. Они словно игнорируют привычных нам уток - крякв которых в этом месте довольно много. Во время весенне-осенних миграций именно хохлатая и красноголовая чернети образуют смешанные стаи. Не случайно наши красавцы, явно перезимовавшие в городе, плавают вместе. Эти два селезня по каким-то причинам остались зимовать у нас, и теперь с нетерпением ждут прилета подруг, чтобы продолжить свой род.

ИСТОЧНИК KP.RU