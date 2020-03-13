2020-03-13T10:05:24+03:00
Происшествия

Неизвестный поджег автомобили каршеринга на парковке в Невском районе

Две машины выгорели полностью до приезда пожарной бригады
Лилия КОЗЛОВА
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Два каршеринга полностью сгорели на парковке гипермаркета в Невском районеДва каршеринга полностью сгорели на парковке гипермаркета в Невском районеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга разыскивает поджигателя, который спалил каршеринговые автомобили. В ночь на четверг, 12 марта, проезжающий по Невскому району 49-летний водитель увидел, как на парковке гипермаркета, расположенного в доме 12/2 по Дальневосточному проспекту, полыхает огонь. Подбежав, он увидел, что горят машины и сразу же вызвал спасателей.

- В 4 часа ночи 12 марта, прибывший на место ЧП наряд МВД, обнаружил на парковке магазина два полностью сгоревших автомобиля марки «Фольксваген Поло», которые принадлежит одной из компаний каршеринга, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В результате возгорания, пострадавших нет. Полицейские осмотрели место ЧП и изъяли записи с камер наблюдения, установленных на парковке. На кадрах они увидели, как в 3:50 часов к еще целым автомобилям подходит человек, после чего происходит возгорание. Человек с места убежал в сторону улицы Подвойского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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