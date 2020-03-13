2020-03-13T10:26:36+03:00
Общество

С начала года из Ленобласти выдворили 136 нелегальных мигрантов

Среди них оказались «гости» из Кубы, Венесуэлы, Египта, Нигерии, Марокко, Шри-Ланки
Петр КИБЕР
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Приставы выслали из Ленобласти больше 130 нелегалов.Приставы выслали из Ленобласти больше 130 нелегалов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Всего за два месяца, прошедшие с начала 2020 года судебные приставы отправили домой больше 130 человек из числа нелегальных гостей Ленинградской области. Среди них оказались как граждане стран СНГ, так и гости их дальнего и очень дальнего зарубежья.

- Приставы препроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 136 лиц, подлежащих выдворению, в соответствии с решением суда, - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Выдворение из России стало следствием нарушения миграционного законодательства со стороны иностранцев. Обычно этому сопутствует еще и штраф. При этом нелегалами оказываются не только приезжие из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и прочих стран бывшего СССР, но и граждане таких экзотических стран, как Куба, Венесуэла, Египет, Нигерия, Марокко, Шри-Ланка.

Теперь для всех высланных действует 5-летний запрет на въезд в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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