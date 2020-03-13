Полиция раскрыла коммерческий подкуп при строительстве объекта в Ленобласти

13 Март 2020 2020-03-13T10:39:22+03:00

Руководитель подрядной компании задержан по подозрении в коммерческом подкупе при строительстве объекта в Гатчине Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Ленинградской области сотрудники экономической полиции раскрыли коммерческий подкуп при строительстве объекта в городе Гатчина. Как стало известно в пятницу, 13 марта, в рамках дела был задержан руководитель подрядной организации, подозреваемый в вымогательстве денег у субподрядчика.

- Согласно данным следствия, 37-летний представитель коммерческой фирмы, обладающий управленческими функциями и осуществлявший контроль за производством строительно-монтажных работ по возведению одного из объектов в Гатчине, требовал и получил от руководства частной организации - субпорядчика, денежные средства, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина требовал деньги за заключение договора субподряда и дальнейшую работу на этом объекте. Всего он получил порядка 875 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Сейчас полиция проводит комплекс оперативно-розыскных действий, направленный на установление соучастников противоправной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU