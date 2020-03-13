2020-03-13T10:56:27+03:00
Происшествия

Пробка образовалась на Стрелке Васильевского острова из-за сломанных светофоров

Очень плотный трафик наблюдается на ряде крупных дорог Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Неработающие светофоры собрали пробку на Стрелке Васильевского островаНеработающие светофоры собрали пробку на Стрелке Васильевского островаФото: СОЦСЕТИ
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Утро пятницы, 13 марта, в Петербурге для многих началось не с кофе, а с пробок. Из-за двух неработающих светофоров на Стрелке Васильевского острова, в сторону Дворцового моста, автомобилисты не могут нормально разъехаться. Как рассказали участники движения в социальной сети, образовался плотный затор.

- На Стрелке Васильевского не работают светофоры, пробка собирается, регулировщиков нет, - пожаловались автомобилисты.

Нехарактерно плотный для утреннего час пика трафик образовался на проспекте Маршала Жукова по направлению из центра. Об этом сообщает сервис «Яндекс». На 10 часов пробка составляла 7 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Больше двух часов продержалась пробка на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Там затор растянулся в 4,8 километров.

Наиболее загруженными магистралями утром также оказались: проспект Славы - Народная улица к Московскому, Заневский проспект - проспект Косыгина в центр. Везде пробки по 7 баллов.

Ближе к 11 часам утра общая автомобильная ситуация по городу уже не затрудненная. Плотность трафика оценивается в 4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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