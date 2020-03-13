Уличных музыкантов в Петербурге собираются легализовать

13 Март 2020 2020-03-13T11:19:39+03:00

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В Петербурге планируют легализовать уличных музыкантов, которых в городе огромное множество. На заседании комитета по законодательству в пятницу, 13 марта, депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали проект документ, который предлагает узаконить выступления творческих людей, а также определить для них четкие правила.

- Сегодня одна из главных проблем в этой сфере – отсутствие полноценной законодательной базы. Уличные музыканты – это ведь целая аура, особый дух Санкт-Петербурга, и те выступления, которые мы с вами часто видим на Невском проспекте, на Большой Конюшенной, Дворцовой площади и в ряде других точек нашего города, должны быть в законе, - отметил инициатор законопроекта депутат Денис Четырбок.

Так, предполагается, что комитет по культуре должен будет определит перечень мест, где уличные музыканты смогут выступать на законных основаниях. Этот список разместят в интернете. Все желающие поделиться своим творчеством должны будут получать разрешение сроком от одного месяца до полугода, направив заявку в тот же комитет.

Определят и продолжительность уличного выступления – не более 6 часов в день. Творческие коллективы более 10 человек до выступлений допускаться не будут. А если музыканты используют звукоусиливающую аппаратуру, сила звука не должна превышать 60 децибел.

Напомним, что ранее уличных музыкантов не жаловали. Так, две студентки петербургского Музучилища имени Мусоргского заплатили штраф в 25 тысяч рублей за десятиминутное выступление в Москве на Манежной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU