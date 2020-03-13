Скетелированный труп нашли у детского лагеря в Петербурге
В Финском заливе нашли скелетированные останки человека. Труп плавал недалеко от детского лагеря «Театральный», который находится в поселке Молодежное, Курортного района Петербурга. Тело в лохмотьях одежды нашел днем в четверг, 12 марта, мужчина, прогуливавшийся по побережью, и сразу позвонил в полицию.
- По прибытии полицейских на место, информация о трупе подтвердилась. Стражи порядка увидели частично скелетированное тело мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
При осмотре тела было установлено, что умершему мужчине было около 60-70 лет. Одежда на нем частично порвалась и развалилась. Он был одет в черную кофту, черную в коричневую полоску футболку, черные носки и синюю куртку.
Останки извлекли из залива и направили в Екатерининский морг. Там специалисты проведут экспертизу для установления причин смерти человека.
ИСТОЧНИК KP.RU