2020-03-13T11:50:01+03:00
Происшествия

Скетелированный труп нашли у детского лагеря в Петербурге

Тело в лохмотьях плавало в Финском заливе в поселке Молодежное
Лилия КОЗЛОВА
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У детского лагеря в Петербурге нашли скелетированный труп человекаУ детского лагеря в Петербурге нашли скелетированный труп человекаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Финском заливе нашли скелетированные останки человека. Труп плавал недалеко от детского лагеря «Театральный», который находится в поселке Молодежное, Курортного района Петербурга. Тело в лохмотьях одежды нашел днем в четверг, 12 марта, мужчина, прогуливавшийся по побережью, и сразу позвонил в полицию.

- По прибытии полицейских на место, информация о трупе подтвердилась. Стражи порядка увидели частично скелетированное тело мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При осмотре тела было установлено, что умершему мужчине было около 60-70 лет. Одежда на нем частично порвалась и развалилась. Он был одет в черную кофту, черную в коричневую полоску футболку, черные носки и синюю куртку.

Останки извлекли из залива и направили в Екатерининский морг. Там специалисты проведут экспертизу для установления причин смерти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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