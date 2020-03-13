2020-03-13T12:05:46+03:00
Общество

Дворец культуры имени Газа на Стачек признан памятником культурного наследия

В здании располагается культурно-досуговый центр с концертной площадкой, офисы и магазины
Лилия КОЗЛОВА
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ДК имени Газа в Петербурге признали памятником культурного наследия. 60-метровый фриз является уникальным монументальным произведением / Фото: СмольныйДК имени Газа в Петербурге признали памятником культурного наследия. 60-метровый фриз является уникальным монументальным произведением / Фото: СмольныйФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге памятником культурного наследия признан Дворец культуры имени Газа, расположенный в доме 72, по проспекту Стачек. Как стало известно в пятницу, 12 марта, распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова здание было внесено в единый государственный реестр объекта культурного наследия регионального значения.

- Здание решено в формах конструктивизма, состоит из двух корпусов: южного, построенного в период с 1930 по 1935 годы по проекту архитекторов Александра Гегелло и Даниила Кричевского, и центральной и северной частей, выстроенных в 1960-е годы по проекту архитектора Евгения Полторацкого, - рассказали в Смольном.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в здании располагался Штаб истребительного батальона трудящихся Кировского района.

На протяженном лицевом фасаде здания сохранился 60-метровый фриз работы скульптора Леопольда Дитриха, посвященный истории Кировского района, который является уникальным монументальным произведением своего времени.

В интерьерах вестибюля, площадок лестниц, коридоров и нескольких помещений сохранились исторические напольные покрытия, деревянные дверные заполнения. В помещениях Музея Кировского завода сохранилась комплексная отделка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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