В Лебяжьем электричка насмерть сбила пенсионера

13 Март 2020 2020-03-13T12:23:08+03:00

74-летний мужчина переходил пути в неположенном месте и не заметил поезд

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Трагически закончилась попытка пенсионера перебежать пути перед идущим поездом. Шедшая на скорости электричка снесла мужчину, который погиб на место происшествия. Все произошло районе железнодорожной станции Лебяжье-Калище в Ленинградской области.

- Установлено, что гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

После наезда машинист пригородной электрички сообщил о произошедшем начальству и вызвал полицию Приехавшие на место трагедии стражи порядка установили, что погибшим оказался 74-летний уроженец Липецкой области. По факту гибели человека проводится проверка.

А в транспортной полиции еще раз напоминают, что железная дорога - место повышенной опасности и безрассудное и легкомысленное поведение здесь недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU