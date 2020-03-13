В Лебяжьем электричка насмерть сбила пенсионера
Трагически закончилась попытка пенсионера перебежать пути перед идущим поездом. Шедшая на скорости электричка снесла мужчину, который погиб на место происшествия. Все произошло районе железнодорожной станции Лебяжье-Калище в Ленинградской области.
- Установлено, что гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.
После наезда машинист пригородной электрички сообщил о произошедшем начальству и вызвал полицию Приехавшие на место трагедии стражи порядка установили, что погибшим оказался 74-летний уроженец Липецкой области. По факту гибели человека проводится проверка.
А в транспортной полиции еще раз напоминают, что железная дорога - место повышенной опасности и безрассудное и легкомысленное поведение здесь недопустимо.
ИСТОЧНИК KP.RU