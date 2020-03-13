На видео попала проверка на коронавирус в Пулково пассажиров, прилетевших из Парижа

13 Март 2020 2020-03-13T12:25:52+03:00

Петербурженка показала, как у всех сидящих в самолете измеряли температуру бесконтактным способом [видео]

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В аэропорту Пулково продолжают проверять пассажиров рейсов, прибывших из заграницы на наличие коронавируса. Так, в четверг, 12 марта, жительница Петербурга, вернувшаяся из Франции, опубликовала на своей странице в социальной сети видео того как у всех находящихся людей в самолете из Парижа измеряют температуру.

На кадрах сотрудник Роспотребнадзора в маске ходит по самолету и направляет на пассажиров специальное устройство для бесконтактного измерения температуры.

- При повышенной температуре человека увезли бы на карантин. Еще мы заполняли анкету, указывая адреса пребывания во Франции и теперь в России. Чтобы, в случае чего, отыскать всех пассажиров, - пояснила петербурженка.

Женщина рассказала, что в итоге никого не госпитализировали. После проверки всех пассажиров выпустили одним потоком.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса.

vviking77 У пассажиров Пулково, прилетевших из Парижа, проверили температуру из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU